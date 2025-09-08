Плющенко предложил уволить Карпина из сборной России ради Мостового

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил отправить в отставку главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Его слова приводит «РБ Спорт».

По его словам, вместо Карпина на должность тренера национальной команды можно назначить Александра Мостового.

«У нас есть только один царь – Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому», — заявил Плющенко.

В своем последнем матче сборная России переиграла национальную команду Катара. Встреча, которая прошла в Дохе 7 сентября, завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У проигравшей команды единственный мяч на счету Акрама Афифа.

Ранее сообщалось, что в ФИФА обсуждают организацию матча Россия — США.