В ФИФА обсуждают организацию матча Россия — США

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает возможность проведения товарищеского матча между национальными сборными России и США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, на данный момент точно информации о дате и месте проведения встречи нет.

«Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести футбольный матч между страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года», — заявил Лавров.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

