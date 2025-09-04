Новичок киевского «Динамо» заявил о лояльности к Украине после обвинения в любви к России

Новый футболист киевского «Динамо», румынский нападающий Владислав Блэнуцэ сделал заявление на украинском языке на фоне скандала из-за России. Соответствующая публикация была сделала в социальных сетях клуба.

«Дорогие украинцы и украинки, я горжусь, что буду играть на Украине за великий клуб — «Динамо» Киев», — сказал футболист и произнес традиционное украинское патриотическое приветствие.

Нападающий публиковал в TikTok видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева, также в его аккаунте были материалы, в которых превозносилась советская и российская культура. Кроме того, жена футболиста в своих соцсетях восхваляла президента РФ Владимира Путина.

После того, как в комментарии пришли болельщики киевлян, Блэнуцэ был вынужден закрыть аккаунт: на него обрушилась волна хейта. Его упрекали в любви к России, а также писали, что ему стоит перейти в «Крылья Советов», поскольку он хорошо знает русский язык и сможет лучше там адаптироваться. Дед футболиста является русским по национальности.

Футболист родился в Молдавии, но на международном уровне решил представлять Румынию. В июне 2025 года в составе молодежной сборной этой страны участвовал в чемпионате Европы U-21. Румынская команда заняла последнее место в группе А, проиграв Италии, Испании и Словакии.

Ранее в киевском «Динамо» сделали заявление о сложившейся ситуации.