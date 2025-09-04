«Пробили брешь в стене спортивной изоляции»: иностранные чемпионы приехали в Россию

Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate Илья Вдовин рассказал в интервью «Газете.Ru», что именитые иностранные спортсмены согласились приехать в Москву на турнир Grand Skate Tour, что позволило «пробить брешь в стене спортивной изоляции».

«К нам приехали финалисты Олимпиад, призеры чемпионата мира… Например, молодая франко-американская звезда скейтбординга Джулиан Аглиарди, который в итоге выиграл Grand Skate Tour.

Также прилетел член сборной Великобритании Алекс Де Кунья — один из сильнейших европейских скейтбордистов прямо сейчас. Лучший скейтбордист Восточной Европы — Мартин Атанасов из Болгарии. Член сборной Австрии Алиса Фессль», — рассказал Илья Вдовин.

Президент Федерации скейтбординга России отметил, что в Москву также прилетели спортсмены из Японии, Кореи и Австралии, причем австралийцы являются одними из самых популярных скейтеров на Youtube. Иностранные скейтбордисты выложили множество постов в соцсетях, где восхищались красотой Москвы и хорошей организацией турнира.

«В течение 10 дней шел перманентный стрим с сотен телефонов иностранцев о том, что «вау, как же хорошо в Москве!». Благодаря этому мы пробили большую брешь в стене спортивной изоляции», — отметил Илья Вдовин.

Grand Skate Tour стал самым масштабным международным турниром по олимпийскому виду спорта, проведенным в России в 2025 году. В нем приняли участие спортсмены из 64 стран, включая США и европейские государства.

Ранее желание выступать за сборную России выражал финалист Олимпийских игр из Аргентины Матиас дель Ольо. Также за сборную России уже выступает американец Ивон Мартинез.

Ранее стало известно, что россиянин Непомнящий сыграет с украинцем на международном турнире.