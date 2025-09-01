В «Краснодаре» опровергли уход лидера из-за судейского скандала

Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что Кордоба пожелал уехать из РПЛ на эмоциях

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей в матче против московского ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что реплика нападающего сборной Колумбии Джона Кордобы о желании покинуть чемпионат из-за плохого судейства не должна восприниматься всерьез. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, колумбиец сказал это поддавшись эмоциям.

«Я уже все подробно рассказал о том, что думаю по поводу судейства в этом матче. Слова Кордобы? Джон остынет, успокоится, можно понять, почему он говорил такие вещи», — заявил Мусаев.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что в «Краснодаре» попросят отменить красную карточку форварду из Колумбии.