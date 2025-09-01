В «Краснодаре» попросят отменить красную карточку форварду из Колумбии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей в матче против московского ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что клуб оспорит красную карточку, показанную нападающему сборной Колумбии Джону Кордобе за попытку удара защитника Мойзеса на 57-й минуте встречи. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«По Кордобе будем просить КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. — прим. «Газеты.Ru») отменить удаление», — заявил Мусаев.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

