Тренер «Спартака» заявил, что не собирается уходить из клуба

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что планирует продолжать работу в клубе
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после победы над «Сочи» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не планирует бросать команду, несмотря на критику болельщиков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ходу встречи с трибун в адрес игроков и тренерского штаба звучал свист.

«Никаких особенных отношений у меня с болельщиками нет, иногда мы можем с фанатами, которые у меня сидят за спиной, отбить «пять» после забитого гола, не более. «Спартак» — это команда, где мы должны проводить на высочайшем уровне 30 матчей в сезоне из 30. Если бы я бы болельщиком, то, возможно, тоже бы освистывал себя — свист был заслуженным, мы играли не так, как должны были. Я абсолютно точно не сдамся и буду биться до самого конца, для меня важна эта работа. Я буду делать все возможное от себя», — сказал Станкович.

Встреча, которая состоялась в Москве 30 августа, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что у США кончились деньги на подготовку к ЧМ-2026.

Футбол. Чемпионат России
