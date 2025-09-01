В «Краснодаре» назвали несправедливым удаление Кордобы в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей в матче против московского ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что недоволен итоговым результатом из-за красной карточки, показанной нападающему Джону Кордобе. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если бы удаление было по делу, я бы понял и принял ничью. Теперь что, если у Кордобы есть удаление в каждом сезоне, ему надо сразу давать красную карточку? Эта предвзятость уже не в первый раз — точно так же за обычный фол судьи дают карточки Черникову. Идет обычный фол, арбитр показывает Черникову желтую, просто потому что это Черников, потому что он играет жестко. Я не могу быть доволен ничейным результатом, как я могу быть им доволен», — заявил Мусаев.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в ЦСКА заявили, что не провоцировали форварда «Краснодара» Кордобу после удаления.