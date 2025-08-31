ЦСКА подаст жалобу на судейство в матче с «Краснодаром»

Брейдо: ЦСКА обратится в ЭСК по поводу пенальти в игре с «Краснодаром»

Московский ЦСКА намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу неназначения пенальти в концовке матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом заявил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо, его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«От лица клуба могу сказать, что мы подадим (жалобу) в ЭСК. Это очевидный пенальти», — заявил Брейдо.

На 90+6-й минуте матча мяч угодил в штрафной «Краснодара» в руку Виктора Са. Эпизод остался без внимания арбитров.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Джон Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян. На 56-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Кордоба. Сразу после матча футболист заявил, что может покинуть РПЛ из-за судейства.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Краснодар» после этого поединка продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 16 очков. ЦСКА расположился на позицию ниже, имея в активе на один балл меньше. Следующий тур РПЛ состоится после паузы на матчи национальных команд. ЦСКА отправится на выездной матч к «Ростову», игра состоится 14 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени. Краснодарский клуб на день раньше примет тольяттинский «Акрон», начало поединка — 19:30 мск.

