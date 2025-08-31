В «Краснодаре» заявили, что судья испортил матч с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей в матче против московского ЦСКА в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что недоволен работой судейской бригады. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Арбитр полностью испортил сегодняшний матч, я полтора года ничего не говорил про судейство после возвращения, сейчас выскажусь. Он убегает к воротам, на нем фолят — это красная карточка. В другом моменте ставят фол ЦСКА — это вторая желтая и удаление. В моменте с удалением Кордобы даже фола не было — мы хотим запросить переговоры VAR, чтобы понять, о чем они вообще там говорили», — заявил Мусаев.

Поединок судил Рафаэль Шафеев. Он показал прямую красную карточку Кордобе на 56-й минуте игры.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче на 36-й минуте открыл игрок ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Ивана Облякова. «Быки» сравняли на 44-й минуте, отличился Кордоба, а результативную передачу отдал Эдуард Сперцян.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Джон Кордоба заявил, что очень разозлился из-за судейства в матче с ЦСКА.