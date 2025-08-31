На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Локомотив» упустил победу над «Крыльями Советов», оставшись в меньшинстве

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
ФК «Локомотив» Москва

Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:2. Счет в этом поединке открыл Дмитрий Воробьев с передачи Данила Пруцева уже на 3-й минуте. На 44-й минуте отличился Дмитрий Баринов, его ассистентом выступил Алексей Батраков. Первый гол в составе самарской команды оформил Амар Рахманович на 53-й минуте, голевую передачу отдал Вадим Раков.

На 90+4-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве, Николай Комличенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля, а ворота «железнодорожников» был назначен пенальти. 11-метровый удар реализовал Раков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства «железнодорожники», имеющие в активе 15 очков, заняли третью строчку. Такое же количество очков у «Балтики», сыгравшей уже матч седьмого тура. «Крылья» идут на восьмой позиции, набрав за семь туров девять баллов.

Следующий тур РПЛ состоится после паузы на матчи национальных команд. «Локомотив» 13 сентября сыграет с грозненским «Ахматом» на выезде, встреча начнется в 16:45 по московскому времени. Самарский клуб на следующий день примет «Сочи», начало матча — 14:30 мск.

Ранее ЦСКА и «Краснодар» объявили составы на центральный матч тура РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
