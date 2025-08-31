На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА и «Краснодар» объявили составы на центральный матч тура РПЛ

ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на матч седьмого тура чемпионата России
true
true
true
close
ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Гайч, Жоао Виктор, Дивеев, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Шуманский.

«Краснодар»: Агкацев, Батчи, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Черников, Сперцян, Са, Перрен, Кордоба.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Краснодар» и ЦСКА — одни из лидеров сезона. В активе быков 15 очков, команда расположилась на первом месте, у армейцев на балл меньше и третья позиция. На втором месте идет калининградская «Балтика», в активе которой также 15 очков. В минуты написания новости матч седьмого тура играет московский «Локомотив», который после первого тайма ведет со счетом 2:0 у самарских «Крыльев Советов». В случае победы в этом поединке «железнодорожники» поднимутся на первую строчку в турнирной таблице.

Ранее футболист «Сочи» заявил, что его команда заслужила ничью а игре со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами