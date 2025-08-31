ЦСКА и «Краснодар» объявили составы на центральный матч тура РПЛ

Московский ЦСКА и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Гайч, Жоао Виктор, Дивеев, Мойзес, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Шуманский.

«Краснодар»: Агкацев, Батчи, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Черников, Сперцян, Са, Перрен, Кордоба.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Краснодар» и ЦСКА — одни из лидеров сезона. В активе быков 15 очков, команда расположилась на первом месте, у армейцев на балл меньше и третья позиция. На втором месте идет калининградская «Балтика», в активе которой также 15 очков. В минуты написания новости матч седьмого тура играет московский «Локомотив», который после первого тайма ведет со счетом 2:0 у самарских «Крыльев Советов». В случае победы в этом поединке «железнодорожники» поднимутся на первую строчку в турнирной таблице.

