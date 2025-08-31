Футболист «Сочи» Осипов заявил, что его команда заслужила ничью а игре со «Спартаком»

Игрок «Сочи» Осипов: ничья со «Спартаком» была бы более справедливым результатом

Полузащитник «Сочи» Александр Осипов заявил, что его команда заслужила ничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Ничья была бы более справедливым результатом? Наверное, да. По организации игры мы, возможно, заслужили одно очко. Но не более. Нужно еще во многом прибавлять, чтобы рассчитывать на большее», — сказал Осипов.

30 августа «Спартак» обыграл «Сочи». Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:1. На 16-й минуте поединка пенальти реализовал игрок «Спартака» Эсекьель Барко. Перед перерывом счет сравнял игрок «Сочи» Дмитрий Васильев. Во втором тайме Барко реализовал пенальти в компенсированное время.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 11 очков. «Сочи» располагается на 16-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 16:45 по московскому времени.

