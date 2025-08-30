На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

«Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Пари НН» в матче РПЛ
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва Дуглас Сантос открыл счет. На 72-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает четвертое место, набрав 12 очков. «Пари НН» расположился на 15-й строчке, имея в активе три балла.

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Пари НН» в восьмом туре РПЛ померится сила с «Оренбургом». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде. Матч состоится 13 сентября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее московскому «Спартаку» посоветовали назначить на пост тренера Жозе Моуринью.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами