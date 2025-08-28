Четырехкратный олимпийский чемпион призвал содрать денег с экс-игрока «Зенита»

Четырехкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что экс-игрока «Зенита» Клаудиньо необходимо оштрафовать за критику России.

По его словам, нелицеприятные слова в адрес страны должны наказываться рублем.

«Таких товарищей не надо было вообще привлекать в наш спорт. Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег», — заявил Тихонов.

В сезоне-2024/25 Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

В феврале 2023 года Клаудиньо и еще один бразилец Малком, который также играл в петербургском клубе, получили гражданство Российской Федерации.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о жалобе российских биатлонистов.