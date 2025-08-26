«Посадили бы очень многих»: альпинист о деле Наговициной

Международный горный гид Алексей Трубачев призвал не возлагать всю ответственность на альпинистку Наталью Наговицину за произошедшее на пике Победы. Его слова приводит Sports.ru.
«Я думаю, что если бы дело было в России, а не в другом государстве, сейчас посадили бы очень многих. Хотя, насколько я знаю, владельцы этой туристической компании – как раз россияне. Все случившееся – как минимум не только ответственность Наговициной. Она не сама туда полезла, ее пригласили и отправили, причем не бесплатно», — отметил он.
Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
26 августа стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии.
Ранее появилась информация, что МВД Киргизии проверит организаторов восхождения альпинистки Наговициной.