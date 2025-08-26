На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч Кубка России

«Зенит» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч Кубка России
Алексей Даничев/РИА Новости

«Оренбург» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Татаев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Бубанья, Ду Кейрос, Болотов, Гузина, Ревазов.

«Зенит»: Латышонок, Адамов, Сантос, Нино, Алип, Вега, Михайлов, Ерохин, Глушенков, Гонду, Кассьерра.

Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой назначен Сергей Цыганок из Владивостока.

«Зенит» и «Оренбург» выступают в группе А. На счету «Зенита» две победы — над грозненским «Ахматом» и казанским «Рубином». «Оренбург» в первом туре уступил «Рубину», а потом обыграл грозненскую команду.

В четвертом туре группового этапа петербургский клуб сразится с «Ахматом» 17 сентября, стартовый свисток для команд прозвучит в 20:30 по московскому времени. Оренбургская команда на день раньше сыграет с «Рубином», матч начнется в 16:30 мск.

Ранее в сборной Бразилии объяснили, зачем вызвали игрока с российским паспортом.

