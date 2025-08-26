«Нарушила нормы и правила»: Федерация альпинизма России о Наговициной

Член правления Федерации альпинизма России (ФАР), председатель комиссии организации по классическому альпинизму Александр Яковенко заявил, что Наталья Наговицина и ее напарник Роман Мокринский нарушили правила подготовки к восхождению на пик Победы. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что кроме желания «я очень хочу» ничего не было. Наталья была не подготовлена, потому что, когда я спросил о ее квалификации, мне сказали: второй спортивный разряд. Но хорошему второразряднику идти на эту гору запрещено. И то, что она все же пошла, - этим она нарушила наши нормы и правила», — отметил он.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 августа стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии.

Ранее появилась информация, что МВД Киргизии проверит организаторов восхождения альпинистки Наговициной.