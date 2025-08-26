На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
70-летний глава «Зенита» Медведев станет самым возрастным футболистом в мире

Глава «Зенита» Медведев сыграет за «Амкал» и станет самым возрастным футболистом
Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Медведев станет самым возрастным профессиональным футболистом в мире. Об этом в шоу «Это Медиафутбол, бро!» заявил главный тренер «Амкала» Виталий Панов.

По его словам, 70-летний руководитель действующих вице-чемпионов России принял приглашение медийной команды принять участие в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.

В случае, если Медведев выйдет на поле, он станет самым возрастным футболистом в истории и установит мировой рекорд.

Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» оказался сильнее «Калуги». Встреча, которая состоялась на стадионе «Спутник», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Давид Папикян на 41-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соперником «Амкала» в третьем раунде Кубка России станет белгородский «Салют», который разгромил «Рязань» — 3:0.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» согласовал продажу Сафонова.

Футбол. Чемпионат России
