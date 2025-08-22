На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сложный физически маршрут»: альпинист о пике Победы, где спасают россиянку

Альпинист Киселев: Пик Победы не очень популярен у альпинистов
true
true
true
close
PS_Photo/Shutterstock/FOTODOM

Чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев заявил, что пик Победы, на котором застряла россиянка Наталья Наговицына, очень сложен для восхождения. Его слова приводит «Лента.Ру».

«Очень сложна, не каждый восьмитысячник такой сложный. Хоть она и семитысячник. Одна из самых сложных вершин в СССР, мерило мастерства альпиниста-высотника. (…) В СССР пик Победы — это было мерило профессионализма, мерило мастера спорта. Сложный технически, сложный физически маршрут. Новичков на такой горе не найдешь», — сказал Киселев.

20 августа Telegram-канал SHOT написал, что альпинистка не подает признаков жизни. Однако позднее Telegram-канал Mash указал, что спасатели считают Наговицыну живой, ей на помощь выдвинулась группа альпинистов.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Наговицына прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицына парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицына поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее появились подробности о спасательной операции альпинистки, застрявшей на пике Победы.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами