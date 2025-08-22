«Сложный физически маршрут»: альпинист о пике Победы, где спасают россиянку

Чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев заявил, что пик Победы, на котором застряла россиянка Наталья Наговицына, очень сложен для восхождения. Его слова приводит «Лента.Ру».

«Очень сложна, не каждый восьмитысячник такой сложный. Хоть она и семитысячник. Одна из самых сложных вершин в СССР, мерило мастерства альпиниста-высотника. (…) В СССР пик Победы — это было мерило профессионализма, мерило мастера спорта. Сложный технически, сложный физически маршрут. Новичков на такой горе не найдешь», — сказал Киселев.

20 августа Telegram-канал SHOT написал, что альпинистка не подает признаков жизни. Однако позднее Telegram-канал Mash указал, что спасатели считают Наговицыну живой, ей на помощь выдвинулась группа альпинистов.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Наговицына прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицына парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицына поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

