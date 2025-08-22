Появились подробности о спасательной операции альпинистки, застрявшей на пике Победы

Спасателям надо еще минимум два дня, чтобы добраться до альпинистки Наговициной

Группе спасателей, чтобы добраться до российской альпинистки Натальи Наговицыной, потребуется еще минимум два дня. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Спасатели еще не подошли. Они подходят только к 6400 м, лагерю под пиком Важа Пшавела (Западная Победа). Затем подъем на Пшавела. Оттуда еще минимум два дня», — рассказал Пятницин.

20 августа Telegram-канал SHOT написал, что альпинистка не подает признаков жизни. Однако позднее Telegram-канал Mash указал, что спасатели считают Наговицыну живой, ей на помощь выдвинулась группа альпинистов.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Наговицына прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицына парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицына поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о застрявшей на высоте 7000 метров альпинистке.