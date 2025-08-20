В МИД РФ сделали заявление о застрявшей на высоте 7000 метров альпинистке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике находится в плотном контакте с властями Киргизии на фоне ситуации с застрявшей на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговницыной.

«К сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5500 м. 19 августа отряд спасателей вышел к месту нахождения Н.Наговицыной. С учетом погодных условий ее поиск и эвакуация займет определенное время», — сообщила она.

20 августа Telegram-канал SHOT написал, что альпинистка не подает признаков жизни. Однако позднее Telegram-канал Mash указал, что спасатели считают Наговицыну живой, ей на помощь выдвинулась группа альпинистов.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались оказать помощь два иностранца, но им помешала усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

17 августа за Наговицына прилетела группа спасателей на вертолете, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговицына парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год Наговицына поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.

Ранее в Киргизии доставили в больницу двух альпинистов из группы Наговицыной.