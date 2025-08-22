«Куда вы лезете?» Экс-арбитр о женщинах-судьях в мужском футболе

Бывший арбитр чемпионата России Игорь Захаров назвал неприемлемым назначение женщин-судей на матчи мужских команд по футболу. Его слова приводит «Советский спорт».

«Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему. В низших лигах и матчах вторых команд — да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры. У футболиста не выдержат нервы, и ему будет все равно», — заявил он.

В матче группового этапа пути РПЛ Кубка России между «Пари Нижним Новгородом» и «Ростовом» главным судьей была Вера Опейкина.

17 августа во время футбольного матча комментатор Александр Боярский заявил, что при женском судействе футбольных матчей «начинаются смешные вещи». Он посоветовал арбитру Арине Станововой «заниматься своими делами на кухне и мужьями» и «рожать детей» после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ с «Зенитом», а также добавил, что девушкам место только в женском футболе.

После произошедшего пресс-служба ФК «Родина» объявила, что Боярский будет отстранен от работы.

Ранее бывший арбитр Игорь Егоров выступил против назначения девушек-арбитров на матчи РПЛ.