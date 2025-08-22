На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Куда вы лезете?» Экс-арбитр о женщинах-судьях в мужском футболе

Экс-арбитр Захаров о женщинах-судьях в РПЛ: здесь взрослые игры
true
true
true
close
Виталий Невар/РИА Новости

Бывший арбитр чемпионата России Игорь Захаров назвал неприемлемым назначение женщин-судей на матчи мужских команд по футболу. Его слова приводит «Советский спорт».

«Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему. В низших лигах и матчах вторых команд — да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры. У футболиста не выдержат нервы, и ему будет все равно», — заявил он.

В матче группового этапа пути РПЛ Кубка России между «Пари Нижним Новгородом» и «Ростовом» главным судьей была Вера Опейкина.

17 августа во время футбольного матча комментатор Александр Боярский заявил, что при женском судействе футбольных матчей «начинаются смешные вещи». Он посоветовал арбитру Арине Станововой «заниматься своими делами на кухне и мужьями» и «рожать детей» после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ с «Зенитом», а также добавил, что девушкам место только в женском футболе.

После произошедшего пресс-служба ФК «Родина» объявила, что Боярский будет отстранен от работы.

Ранее бывший арбитр Игорь Егоров выступил против назначения девушек-арбитров на матчи РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами