Экс-арбитр выступил против назначения девушек-арбитров на матчи РПЛ

Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров высказался против назначения женщин-арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Когда я работал в РФС, под моей ответственностью были женщины-арбитры. Я всех их знаю, и еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ. На линии еще можно, но в поле – ни в коем случае», — сказал Егоров.

17 августа во время футбольного матча комментатор Александр Боярский заявил, что при женском судействе футбольных матчей «начинаются смешные вещи». Он посоветовал арбитру Арине Станововой «заниматься своими делами на кухне и мужьями» и «рожать детей» после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ с «Зенитом», а также добавил, что девушкам место только в женском футболе.

После произошедшего пресс-служба ФК «Родина» объявила, что Боярский будет отстранен от работы.

Ранее в Госдуме осудили комментатора Боярского за фразу о женщинах-судьях, которым место на кухне.

