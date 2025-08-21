Легендарный футболист призвал увеличить количество женщин-судей в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале Коммент.Шоу предложил увеличить количество женщин-арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Меньше мата станет. Ну, потому что это женщина. В правилах есть такой пункт: мат — сразу карточка. Вот такой, как Талалаев, что он себе позволяет, там подойдет, толкнет — дисквалификация, может быть, и пожизненная. Ну и плюс суперкачество — они неподкупны», — заявил Бубнов.

В список судей на текущий сезон чемпионата России по футболу. включены Вера Опейкина и Екатерина Курочкина.

17 августа во время футбольного матча комментатор Александр Боярский заявил, что при женском судействе футбольных матчей «начинаются смешные вещи». Он посоветовал арбитру Арине Станововой «заниматься своими делами на кухне и мужьями» и «рожать детей» после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ с «Зенитом», а также добавил, что девушкам место только в женском футболе.

После произошедшего пресс-служба ФК «Родина» объявила, что Боярский будет отстранен от работы.

Ранее в Госдуме осудили комментатора Боярского за фразу о женщинах-судьях, которым место на кухне.