На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легендарный футболист призвал увеличить количество женщин-судей в РПЛ

Бубнов призвал увеличить количество женщин-судей в РПЛ
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале Коммент.Шоу предложил увеличить количество женщин-арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Меньше мата станет. Ну, потому что это женщина. В правилах есть такой пункт: мат — сразу карточка. Вот такой, как Талалаев, что он себе позволяет, там подойдет, толкнет — дисквалификация, может быть, и пожизненная. Ну и плюс суперкачество — они неподкупны», — заявил Бубнов.

В список судей на текущий сезон чемпионата России по футболу. включены Вера Опейкина и Екатерина Курочкина.

17 августа во время футбольного матча комментатор Александр Боярский заявил, что при женском судействе футбольных матчей «начинаются смешные вещи». Он посоветовал арбитру Арине Станововой «заниматься своими делами на кухне и мужьями» и «рожать детей» после назначенного пенальти в ворота «Родины» в матче ЮФЛ с «Зенитом», а также добавил, что девушкам место только в женском футболе.

После произошедшего пресс-служба ФК «Родина» объявила, что Боярский будет отстранен от работы.

Ранее в Госдуме осудили комментатора Боярского за фразу о женщинах-судьях, которым место на кухне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами