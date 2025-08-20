На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» назначил шеф-скаута, который будет искать игроков удаленно

Карпов: селекционер «Галатасарая» Дечдели назначен шеф-скаутом «Спартака»
Александр Вильф/РИА Новости

Селекционер турецкого «Галатасарая» Эмре Дечдели назначен шеф-скаутом московского «Спартака». Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Согласно его информации, назначение в «Спартак» к спортивному директору Френсису Кахигао должно было состояться еще зимой 2025 года, однако оформить все удалось только в августе.

«При этом, Эмре будет работать не в штатной структуре клуба, а удаленно из Стамбула и займется просмотром потенциальных новичков для мяса по всему миру», — указал Карпов.

В пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 августа, завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимают 13-е место с пятью баллами. В следующем туре РПЛ «Спартак» на выезде сразится с казанским «Рубином» 23 августа, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Через три дня после этого матча «Спартак» в Кубке России сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал нового футболиста «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
