Легенда ЦСКА раскритиковал нового футболиста «Спартака»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал защитнику Илью Самошникова, который перешел в «Спартак». Его слова приводит РИА Новости.

«Он не поможет. Он неповоротливый. Организованно мяч отбирать не умеет. По футбольным качествам он не слишком полезен. Будет он стоять в линии обороны, снимать верховые мячи. Больше от него ждать нечего. К тому же скорость у него слабая, стартового ускорения нет», — заявил Пономарев.

19 августа «Спартак» официально объявил о трансфере Самошникова.

В текущем сезоне Самошников сыграл только в двух матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт со столичной командой рассчитан до 2027 года.

Самошников пополнил состав «Локомотива» в 2023 году, до этого на протяжении трех лет он защищал цвета казанского «Рубина». Также он играл за «Торпедо» из Москвы и «Шинник».

