На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА раскритиковал нового футболиста «Спартака»

Пономарев назвал слабым передшего в «Спартак» Самошникова
true
true
true
close
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал защитнику Илью Самошникова, который перешел в «Спартак». Его слова приводит РИА Новости.

«Он не поможет. Он неповоротливый. Организованно мяч отбирать не умеет. По футбольным качествам он не слишком полезен. Будет он стоять в линии обороны, снимать верховые мячи. Больше от него ждать нечего. К тому же скорость у него слабая, стартового ускорения нет», — заявил Пономарев.

19 августа «Спартак» официально объявил о трансфере Самошникова.

В текущем сезоне Самошников сыграл только в двух матчах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт со столичной командой рассчитан до 2027 года.

Самошников пополнил состав «Локомотива» в 2023 году, до этого на протяжении трех лет он защищал цвета казанского «Рубина». Также он играл за «Торпедо» из Москвы и «Шинник».

Ранее комментатор принес извинения за слова о девушках-судьях на кухне.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами