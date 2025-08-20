Аверина разбила подбородок на льду

Чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала о том, что разбила подбородок во время тренировки по фигурному катанию.

«Я, видимо, решила, что в семье недостаточно одной Дины с разбитым подбородком, и тоже три дня назад разбила на льду. Пришлось зашивать. Сейчас хожу с пластырем», — заявила Аверина журналистам.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряным призером, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина заняла четвертое место. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля.

«После Олимпиады было очень тяжело. Я не хотела вообще ничего, никого. Тяжело было заходить в зал, потому что когда несправедливость», — заявила бывший тренер сборной России по художественной гимнастике Вера Шаталина.

