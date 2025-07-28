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Названа причина поражения сестер Авериных на Олимпиаде-2020

Тренер Шаталина: на ОИ-2020 была установка не дать России завоевать золото
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший тренер сборной России по художественной гимнастике Вера Шаталина назвала несправедливым поражение сестер Авериных на Олимпийских играх 2020 года. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале RGcenter.

«Выступали хорошо. У некоторых гимнасток было больше потерь, то есть, была установка — Россия не должна быть чемпионом Олимпийских игр. Им весь мир помогал. Ну, максимум за нас было несколько стран. А за них был весь мир. Главное, чтобы только не Россия.», — заявила Шаталина.

Также она рассказала о переживаниях после Игр.

«После Олимпиады было очень тяжело. Я не хотела вообще ничего, никого. Тяжело было заходить в зал, потому что когда несправедливость… Вот именно несправедливость», — добавила она.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряным призером, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина заняла четвертое место. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля.

Ранее в Госдуме назвали сожжение российского флага в Тбилиси детским запугиванием.

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