Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина поженились. Об этом рассказала Арина Аверина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Муж и жена», — подписала снимок Арина.

close dinaverina98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

26-летняя гимнастка и 35-летний фигурист выступали в паре на проекте «Ледниковый период». О том, что пара решила пожениться, стало известно в середине февраля.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Фигурист — олимпийский чемпион 2014 года в командном турнире, серебряный призер Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовый призер чемпионата мира (2013), чемпион Европы (2013) и семикратный чемпион России (2011—2014, 2016—2018).

Ранее фигурист Дмитрий Алиев намекнул на роман с Ариной Авериной.