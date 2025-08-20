Цзю завоевал титул WBO Interсontinental

Австралийский боксер российского происхождения Никита Цзю завоевал титул Всемирной боксерской организации (WBO) Interсontinental, победив Лулзима Исмаили из Северной Македонии.

Поединок, который состоялся в Сиднее, завершился отказом Исмаили от продолжения борьбы — он не вышел на второй раунд.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

За свою профессиональную карьеру Цзю одержал 11 побед в 11 боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера российского происхождения Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе. Это поражение стало для Исмаили первым — до этого боя в его активе были 12 побед в 12 боях.

Ранее Цзю рассказал, что ему подарят секс-игрушки в случае победы в поединке.

«Я попросил, чтобы содержимое коробки было сюрпризом. Посмотрим, что они придумают. Сначала я подумал, что это фейковое предложение. Но они были настроены серьезно, а я был не против», — заявил он.

