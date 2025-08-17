Боксер Цзю получит в подарок секс-игрушки за победу в следующем поединке

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боксер Цзю рассказал, что ему подарят секс-игрушки в случае победы в поединке
Nigel Owen/Global Look Press

Австралийский боксер Никита Цзю рассказал, что в случае победы в следующем поединке в качестве подарка один из секс-шопов пришлет ему коробку с секс-игрушками. Его слова приводит Fox Sports.

«Я попросил, чтобы содержимое коробки было сюрпризом. Посмотрим, что они придумают. Сначала я подумал, что это фейковое предложение. Но они были настроены серьезно, а я был не против. Я не сексоголик, я не ношу маску раба и все в таком духе. Но некоторые штуки бывают классными», — рассказал он.

20 августа Цзю выйдет на ринг против против представителя Македонии Лулзима Исмаили, на счету которого 12 побед в 12-ти поединках.

В своем последнем бою, который состоялся в августе 2024 года, Цзю победил соотечественника Коэна Мазудье в поединке за вакантный титул WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Цзю стал чемпионом по версиям WBO Intercontinental и IBF Australasian.

За свою профессиональную карьеру он одержал десять побед в десяти боях (все — нокаутом). Никита Цзю — сын боксера российского происхождения Константина Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Ранее Хамзат Чимаев после завоевания титула извинился перед президентом UFC.

