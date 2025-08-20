Мостовой раскрыл, почему Миранчук возвращается в Россию

Мостовой: у Миранчука не получилось в Швейцарии, поэтому он возвращается

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал неудачи в Швейцарии главной причиной, по которой Антон Миранчук вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«В Швейцарии у него не получилось, поэтому возвращается назад в Россию. Думаю, что он однозначно поможет «Динамо». Тем более что они в такой ситуации, когда им нужно помогать», — заявил Мостовой.

18 августа сообщалось, что Миранчук близок в переходу в «Динамо».

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее Валерий Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам.