Миранчук близок в переходу в «Динамо»

Российский полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук близок к переходу в московское «Динамо». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что стороны находятся в продвинутой стадии переговоров, а ожидаемая сумма перехода составит €2 млн + бонусы. Контракт будет заключен на два года, а сам Миранчук в ближайшие дни вылетит в Москву для прохождения медосмотра.

18 августа 29-летний футболист попал в расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи.

29-летний Миранчук подписал в начале сентября 2024 со «Сьоном» контракт на два года. 22 сентября полузащитник дебютировал в новой команде в матче чемпионата с «Лугано» (0:0). В текущем сезоне за швейцарскую команду он провел 25 поединков, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи. В общей сложности на поле он провел 1394 минуты. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2026 года.

Миранчук всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее Валерий Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам.