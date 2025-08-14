«Приходит осознание»: Сафонов о победе в Суперкубке УЕФА

Вратарь «ПСЖ» Сафонов о Суперкубке УЕФА: горд командой и нашим характером

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале признался, что гордится командой после победы в Суперкубке УЕФА.

«Эмоции утихают и приходит осознание, насколько важную и крутую вещь мы вчера сделали. Горд командой и нашим характером! Первый трофей нового сезона», — написал Сафонов.

В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуты парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Сафонов провел матч на скамейке запасных, в воротах сыграл новичок клуба Лука Шевалье.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

Ранее в «ПСЖ» высказались о важности Сафонова в команде.