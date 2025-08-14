На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Нервно и эмоционально»: Сафонов записал видео после победы в Суперкубке УЕФА

Вратарь Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, в которой поделился своими эмоциями после победы команды в Суперкубке УЕФА.

«Такие победы еще слаще, когда команде получается проявить характер и переломить исход матча. Плюс победа по пенальти очень нервная и эмоциональная. Только положительные эмоции, идем дальше. Следующий матч против «Нанта», будем готовиться», — сказал Сафонов.

В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуте парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Сафонов провел матч на скамейке запасный, в воротах сыграл новичок клуба Лука Шевалье.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

Ранее Сафонов «ударил» Илью Забарного в первый же день украинца в «ПСЖ»

