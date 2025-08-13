На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сафонов «ударил» Забарного в первый же день украинца в «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» «ударил» украинского новичка команды Забарного
Telegram-канал «ПСЖ | PSG»

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в шутку ударил украинского новичка команды Илью Забарного перед первой тренировкой украинца в новой команде, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Вратарь сборной России был одним из игроков, которые выстроились в традиционный «приветственный коридор» и «били» новичков команды по плечам и спине.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

Ранее стали известны условия, при которых Сафонов уйдет из «ПСЖ».

Футбол. Чемпионат Франции
