Сафонов «ударил» Забарного в первый же день украинца в «ПСЖ»

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в шутку ударил украинского новичка команды Илью Забарного перед первой тренировкой украинца в новой команде, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Вратарь сборной России был одним из игроков, которые выстроились в традиционный «приветственный коридор» и «били» новичков команды по плечам и спине.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

