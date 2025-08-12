ФНС заблокировала счета Александра Овечкина

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщает Mash на спорте.

Овечкин не присылал декларации с 2023 года по своему ИП. После этого налоговая планомерно блокировала все его счета: два в 2023-м, еще два в 2024-м и один совсем недавно — в конце июля 2025.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

