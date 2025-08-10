На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я видел обреченного тренера»: комментатор «Матч ТВ» о Станковиче

Комментатор «Матч ТВ» Журавель назвал Станковича обреченным тренером
Сергей Бобылев/РИА Новости

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, работавший на матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом», в своем Telegram-канале заявил, что наставник красно-белых Деян Станкович не выглядит как тренер, способный исправить ситуацию.

«Накануне на «Локо» я видел обреченного тренера. Он убежал в раздевалку сразу после свистка — он сам по себе, он не с командой. Потом подсобрался и вышел на флеш, держался хорошо. Но честно говоря, его пояснения по игре напомнили мне Абаскаля. Беспредметно и, кажется, без понимания, что происходит», — поделился он.

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву». Встреча завершилась со счетом 2:4. Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте вновь забил Батраков.

В первом туре «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо», во втором — проиграл калининградской «Балтике», в третьем — разошелся миром с тольяттинским «Акроном». Всего у красно-белых четыре очка. В следующем туре РПЛ красно-белые на домашнем стадионе сыграют с «Зенитом». Матч состоится 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в РПЛ.

Ранее «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
