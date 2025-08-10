«Спартак» начал поиск замены для Станковича

Московский «Спартак» начале поиск нового главного тренера на случай отставки сербского специалиста Деяна Станковича. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным издания, агенты уже пообщались с несколькими иностранными специалистами из топ-5 европейских чемпионатов по поводу возможной работы в России, ссылаясь на хорошие взаимоотношения со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву». Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте вновь забил Батраков.

В первом туре «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо», во втором — проиграл калининградской «Балтике», в третьем — разошелся миром с тольяттинским «Акроном». Всего у красно-белых четыре очка. В следующем туре РПЛ красно-белые на домашнем стадионе сыграют с «Зенитом». Матч состоится 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в РПЛ.

Ранее «Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным мячам.