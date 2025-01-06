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Чемпиона России по Dota 2 обманули телефонные мошенники

Чемпиона России по Dota 2 Погребешного обокрали мошенники на 590 тысяч рублей
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__evgen777__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпион России по Dota 2 Евгений Погребешный стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает Baza.

23-летний киберспортсмен перечислил на счета неизвестных 590 тысяч рублей. Злоумышленники ввели Погребешного в заблуждение, представившись председателем правления и генеральным секретарем Федерации компьютерного спорта России Эмином Антоняном. Антонян заявил спортсмену, что произошла утечка данных и предложил обезопасить денежные средства, перечислив их на «безопасный счет».

Россиянам напомнили, что если неизвестный человек просит перевести деньги или отдать их курьеру, то это точно мошенник.

Недавно в Москве задержали сообщника телефонных мошенников, который забирал деньги у их жертв. От действий курьера пострадал 57-летний мужчина. Ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правопорядка, и убедили его передать деньги курьеру. Потерпевший лишился более двух миллионов рублей.

Ранее избитый в центре Москвы гребец заявил, что ничего не помнит.

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