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Россиянка ограбила два офиса микрозаймов по указке мошенников

В Башкирии женщина ограбила офисы микрозаймов по указке мошенников
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В Уфе сотрудники полиции задержали местную жительницу, совершившую два разбойных нападения под влиянием мошенников. Об этом сообщает УМВД республики.

27-летняя уфимка была задержана после ограбления офиса микрозаймов на месте преступления. Сотрудники Росгвардии доставили женщину в отдел, где она призналась, что это ее второе ограбление по указанию мошенников.

Выяснилось, что неизвестные связались с женщиной еще в начале июля. Аферисты выманили у нее все накопления и заставили взять кредит, в общей сложности она перевела на указанные злоумышленниками счета 2,9 млн рублей. Затем, запугав потерпевшую уголовным делом, преступники вынудили ее приобрести страйкбольную гранату и совершить два нападения на офисы микрозаймов.

«По словам задержанной, она думала, что своими действиями помогает следственным органам изобличить мошенников», — сообщили в УМВД Башкирии.

Возбуждено уголовное дело о разбое, похищенные деньги и граната изъяты.

Ранее в Петербурге блокадник отдал мошенникам почти 3 млн рублей.

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