Лидеры РПЛ поделили очки в матче четвертого тура

Самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика» сыграли вничью в четвертом круге Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыли хозяева, на 17-й минуте отличился Амар Рахманович. Калининградский клуб сумел сравнять уже во втором тайме: на 62-й минуте гол оформил Брайан Хиль.

На 90+1-й минуте игры игрок «Крыльев Советов» Сергей Бабкин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Команды идут в лидерах российской премьер-лиги (РПЛ). После этого поединка в активе и «Крыльев Советов», и «Балтики» оказалось по восемь очков. Самарцы расположились на второй строчке турнирной таблицы, калининградский клуб идет третьим. Лидирует московский «Локомотив» — у него девять очков в трех матчах.

В следующем туре РПЛ самарская команда на выезде 16 августа сыграет с грозненским «Ахматом», начало матча — 20:30 по московскому времени. «Балтика» в тот же день на домашнем стадионе проведет матч против московского «Локомотива», стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

