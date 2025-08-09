ЦСКА и «Рубин» объявили составы на матч РПЛ

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» объявили стартовые составы на матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Безруков, Грицаенко, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Шабанхаджай.

Встреча, которая состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начнется в 15:45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Владимир Москалев.

После трех сыгранных в национальном первенстве туров в активе армейской команды пять очков. Клуб расположился на восьмой строчке, уступая четыре балла лидеру — московскому «Локомотиву». Казанская команда расположилась в шаге от тройки лидеров — на четвертой позиции, команда набрала восемь очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 17 августа, начало — 18:00 по московскому времени. «Рубин» в тот же день примет на своем поле «Ростов», старт матча — 15:45 мск.

Ранее защитник ЦСКА рассказал о планах стать лучшим бомбардиром клуба.