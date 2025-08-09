В Госдуме оценили идею администрации Байдена о выдворении Овечкина и россиян НХЛ из США

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала чисто политическим шагом идею администрации экс-президента США Джо Байдена о выдворении из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и других российских хоккеистов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если они развивают лучшую лигу мира, там должны играть лучшие из лучших. С какой стати выдворять одних из них? За что? Тем более у игроков есть контрактные обязательства. Байден потом компенсировал бы все убытки от такой высылки?» — заявила Журова.

В своем материале издание Wall Street Journal сообщило, что администрация Байдена рассматривала эту идею с целью давления на президента России Владимира Путина. Этот вариант рассматривался администрацией в месяцы, которые предшествовали возвращению в США американского журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Обмен заключенными состоялся в августе 2024 года.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Мария Захарова назвала людьми с извращенным сознанием администрацию экс-главы США Джо Байдена за идею выдворения россиян из НХЛ.