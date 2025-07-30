В «Локомотиве» рассказали о будущем ключевого защитника

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча Кубка России против ЦСКА заявил, что защитник Илья Самошников продолжит выступление за клуб. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Надо пресечь эти моменты, это нервирует команду внутри. Самошников потихоньку набирает кондиции после травмы — в Краснодаре он вышел после замены, сегодня мы дали ему время в первом тайме. Самошников — игрок «Локомотива», у него длительный контракт. Никаких переговоров у него нет, идут вбросы со стороны. Он является игроком обоймы основного состава, который в прошлом сезоне очень помог нам. На сегодняшний момент никаких предложений по нему нет, мы не собираемся разбрасываться нашими активами в лице российских футболистов», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу ЦСКА. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

ЦСКА и «Локомотив» играют в группе D вместе с тольяттинским «Акроном» и калининградской «Балтикой».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча Кубка России против «Локомотива» заявил, что его команда заслужила победу.