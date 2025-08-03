Футболист «Спартака» высказался о судействе в матчах своей команды

Футболист «Спартака» Гарсия о судействе: можно каждую неделю об этом рассуждать

Футболист московского «Спартака» Ливай Гарсия заявил, что о судействе можно говорить каждую неделю, но он хочет говорить о футболе, передает «Чемпионат».

«Можно каждую неделю об этом рассуждать, но хочу говорить о футболе. Надо побеждать самим, а судейство от нас не зависит. Лучше ребята, которые получили красные карточки, ответят на вопрос», — сказал Гарсия.

3 августа «Спартак» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок красно-белых Пабло Солари в компенсированное ко второму тайму время. Равенство на табло через две минуты установил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

«Спартак» второй тайм играл в меньшинстве: защитник команды Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за одну минуту в конце первого тайма и был удален. «Акрон» имел шанс забить еще , когда получил право на пенальти на 62-й минуте игры, однако Стефан Лончар не сумел реализовать 11-метровый удар.

Ранее Артем Дзюба рассказал, почему «Акрон» не обыграл «Спартак».