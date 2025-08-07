Монсон призвал Исинбаеву погасить долги в России

Монсон: нужно относиться с уважением к Исинбаевой, но долги надо погасить

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон призвал олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву погасить долги в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны относиться к нашим спортсменам с уважением, потому что они представляют нашу страну, они много трудились ради нее. Однако, независимо от этого, у тебя есть обязательства перед обществом. Долги должны быть возвращены», — заявил Монсон.

6 августа Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг в 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Исинбаева живет на Тенерифе (Испания), у нее куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

4 июля Вячеслав Фетисов заявил, что Исинбаевой не будут рады в России.

«Хорошо, что заплатила, но не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться. Она бросила Россию», — сказал Фетисов.

Ранее юрист раскрыл, что ждет Исинбаеву из-за долгов.