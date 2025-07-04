Фетисов заявил, что Исинбаевой вряд ли будут рады в России

Депутат Фетисов: Исинбаевой вряд ли будут рады в России

Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о том, что Елена Исинбаева заплатила долг в России, который составлял 1,5 миллиона рублей, передает «Матч ТВ».

«Хорошо, что заплатила, но не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться. Она бросила Россию», — сказал Фетисов.

Исинбаева погасила задолженность перед налоговой. После этого ее счета разблокировали, а исполнительные производства прекратили. В материале говорится, что большую часть долга составляли просроченные коммунальные платежи.

27 июня 2025 года ФНС заблокировала три счета спортсменки. В апреле долг Исинбаевой составил 1,1 млн рублей, в мае — 1,5 млн. Сейчас ее задолженность — 818 тыс. после частичной выплаты долга.

Ранее Светлана Журова объяснила, почему «раскручивают» негатив о блокировке счетов Исинбаевой.