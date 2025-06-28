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Юрист раскрыл, что ждет Исинбаеву из-за долгов

Юрист Хаминский заявил, что имущество Исинбаевой могут арестовать из-за долгов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Если двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не оплатит долги перед налоговой, ее имущество, включая недвижимость стоимостью около 76 млн рублей, могут арестовать. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя блокировку счетов спортсменки.

«ФНС России 27 июня заблокировала три банковских счета олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Основание — долг перед бюджетом в размере 818,5 тыс. рублей. Эта сумма является остатком непогашенной задолженности, которая ранее достигала 1,5 млн рублей. Несмотря на частичное погашение (около миллиона рублей в мае), неисполненные обязательства остаются значительными, что и привело к введению принудительных мер. Но проблемы Исинбаевой не ограничиваются только налогами. По данным различных источников, спортсменка накопила долги за ЖКУ по двум московским квартирам: 336 тыс. рублей за жилье в ЖК «Дом в Сокольниках» и 65 тыс. рублей за апартаменты в элитном комплексе «Акватория» на Ленинградском шоссе. Оплата не вносится систематически уже два года, что указывает на злостный характер неплатежей. Юридические последствия такого поведения очевидны. Блокировка счетов — стандартная мера ФНС при долге свыше 10 тыс. рублей. При дальнейшем уклонении возможен арест имущества (включая недвижимость стоимостью до 76 млн рублей)», — сказал он.

По словам Хаминского, если Исинбаева вернется в Россию, ей ограничат выезд за рубеж, пока она полностью не погасит долг.

«В случае возвращения в РФ Исинбаеву ожидает ограничение на выезд за границу до полного погашения требований. Примечательно, что долги возникают на фоне жизни Исинбаевой в Испании с 2023 года и наличия у нее дорогостоящих активов. Факт приобретения квартиры в «Акватории» в 2022 году уже после отъезда при параллельном накоплении налоговых и коммунальных долгов вызывает справедливые вопросы о добросовестности распоряжения активами и исполнения обязательств. История Исинбаевой демонстрирует: ни статус олимпийской чемпионки, ни проживание за рубежом не освобождают от ответственности по правилам, установленным российским законодательством», — добавил он.

28 июня «Mash на спорте» сообщил, что двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой заблокировали три счета в России из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По информации источника, в апреле долг спортсменки составлял 1,1 млн рублей, в мае — 1,5 млн. Сейчас ее задолженность — 818 тыс. после частичной выплаты долга.

Спортсменка живет на Тенерифе (Испания), у нее там куплена недвижимость. Она приезжала в Россию в январе 2025 года — на церемонию прощания со своим бывшим наставником Евгением Трофимовым.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей.

Ранее появилась информация, что Исинбаева купила элитное жилье в Москве после отъезда из России.

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